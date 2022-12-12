上周末新北歡樂耶誕城巨星演場會成功吸引數十萬民眾造訪，活動順利完成，歸功現場上千名執勤員警，不過有基層抱怨這兩天執勤戴「耶誕帽」像小丑。新北市長侯友宜今天表示，感謝警察弟兄努力確保安全與交通疏導，這次配備耶誕帽，主要是要融入現場，並緩和過多警力在場的氣氛，希望能在服勤過程中，也能讓參與民眾感到溫馨。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城因為辦得很好，吸引全國與國際人士來參加，11日開城至今已吸引580萬人次造訪，每場活動最重要目的就是安全，最辛苦就是負責安全與交通疏導的警察弟兄。

侯友宜說，這周末兩天的巨星耶誕演場會動用1140名警察同仁，在第一線維持安全與交通疏導，每個人都盡心盡力，非常辛苦，讓他超感動。

侯友宜說，為維護整個安全，配備上增加閃光燈、警示燈，戴上耶誕帽主要是融入現場，並緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全，並在服勤過程讓民眾倍感溫馨，且這兩天也都交通順暢、非常安全，達到最重要想要達成的目的。