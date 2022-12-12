IRON FIST拳擊系列賽台灣第一武道大會，11日在台中市金典酒店展開，黃兆呈、黃仕杰兄弟檔同日出擊，黃兆呈擊退前WBO亞太區超輕量級冠軍山口賢一，兄弟倆雙雙將勝利留在台灣。

台灣第一武道大會設有拳擊、踢拳兩大職業賽，並請來包括日本、南韓、蒙古等外國好手參戰，韓國媒體上周亦對這項賽事進行預告，其中名氣最響亮的，當數日本第一位擁有WBO頭銜的山口賢一。

不過山口賢一上一次出賽在2014年，黃兆呈曾於2017年赴日本名古屋移地訓練時，接受過山口賢一指導，因此這場拳擊的壓軸賽，等於也是「師徒對決」，激戰兩回合後，山口賢一因肩膀不適放棄比賽，判定黃兆呈獲勝。

黃兆呈說：「場上有點緊張跟壓迫感，山口退休好一陣子，比經驗其實我不如他。」黃兆呈認為，山口賢一很重視肌力跟基本功，因為所有高級技術都是基本動作的延展，對抗過程中他也怕沒有呈現好的一面給這位曾經指導過自己的教練看。

黃仕杰小哥哥黃兆呈2歲，目前是台灣體大二年級生，小時候曾練過巧固球，受哥哥影響跟著練拳擊，他在黃兆呈前一場出賽，擊敗身高184公分的蒙古選手恩舒。

代表台灣、來自TMMA拳館，被封為「粉紅豹」的王靖蓉，與日本選手関真絢進行一場「美麗對決」，第二回合起多次掌握對方迎擊後的空檔，頻頻命中頭部，漂亮拿下勝利。

王靖蓉與妹妹王靖欣是國內有名的拳擊雙胞胎，小時候姐妹倆同時投身拳擊訓練，讓擔心女兒們受傷的父母差點抓狂，但也逐漸轉為支持，王靖蓉目前主要專心在職業賽與教練工作，暫時不會參加業餘賽事。

踢拳賽事部分，曾在全國業餘泰拳賽締造7連霸，並於2018年獲世錦賽銅牌的陳禹希，近年將訓練內容著重在踢拳，並為TMMA拳館教練，面對日本好手谷口貴哉，曾一度陷入苦戰，陳禹希在讀秒階段撐住，並靠著有效的閃躲甩拳反擊，得以反敗回勝拿下勝利。

踢拳壓軸賽，則呈現戲劇性結果，代表地主的洪祥鈞出戰韓國張俊賢，一輪激戰原本張俊賢眼部受傷，暫停接受治療，戰鬥繼續後，結果換洪祥鈞手部脫臼，教練因安全顧慮而棄權，判定張俊賢勝出。

賽事總監陳詩蘋表示，未來台灣第一武道大會會朝常態性職業賽舉行，舉辦數場小規模賽事，年終再進行今日這般大規模職業賽，「過去我們是帶台灣選手出國比賽，這次直接邀請外國選手來，職業賽都是5對5規模，我們的選手有較多與外國選手切磋的機會，能吸取非常多經驗。」

王靖蓉擊敗日本好手。（大會提供）