一名護理師小燕（化名）與男友阿賢（化名）交往不到1年就訂婚，辦完婚宴後同居試婚，未料阿賢突然要求解除婚約，讓小燕崩潰向對方求償舉辦婚宴等相關費用共88萬。法官發現小燕工作繁忙，導致2人聚少離多，雙方均無法協調生活作息進入婚姻關係，認為阿賢解除婚約有據，判小燕敗訴。可上訴。

判決書中，小燕主張，於2020年5月間結識阿賢，隔年3月訂婚、4月宴客，購入新房家具，約定好同年底結婚登記，她也將阿賢視為伴侶展開同居生活並發生性行為，未料結婚登記前阿賢突然翻拍手寫信件的照片，信中寫道，「我決定結束我們的關係，因為我們不算夫妻，在法律上我們不算夫妻，我們也沒有小孩」等語，便要求分手，讓她陷入憂鬱狀態。

小燕指出，舉行訂婚儀式就是有效婚約，縱使他們未登記，婚約仍有效，故依法向阿賢請求賠償訂婚宴客費用44萬餘元、婚禮樂團2萬8千元、婚禮紀錄2萬元、婚紗租賃5萬5千餘元、化妝台與洗衣機等58萬餘元，再加上精神撫慰金30萬，總計88萬餘元。

對此，阿賢指出，與小燕是透過媒人介紹認識，從認識到結婚較常人快速，確實造就雙方相處上仍有許多待磨合之處，但他並非無意願結婚，否則怎會為了結婚花110萬元，只是相處過後發現雙方價值觀有嚴重差異。

阿賢表示，小燕的工作需輪班，他開店則是全年無休自營，雙方的工作與私人時間都有難以協調之處，導致兩人聚少離多，婚宴後實際同居天數僅有5至6天，2人生活價值觀無法磨合，實在非他過失，小燕並沒有理由要求賠償。

台南地院法官勘驗證據及雙方證人證詞，發現小燕休假時間不固定，有時休假也會被醫院叫回去上班，認為阿賢稱2人聚少離多並非隨口亂說；此外，2人的對話紀錄中也顯現出雙方在生活、相處、工作及接送等方面都有重大歧異，均難以融入對方家庭，故認為阿賢以民法第976條第1項第7款解除婚約是有根據的，駁回小燕的請求。可再上訴。