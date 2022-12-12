南韓人氣女團(G)I-DLE隊長小娟，擁有亮麗外表與堅強的創作實力，在團隊中除了是歌手外也身兼製作人，曾創作出多首熱門歌曲，受到大批海內外粉絲的喜愛。不料，日前她擔任選秀節目《放學後的心動》導師，為節目寫的競演曲《SUN》卻爆出副歌疑似抄襲，事後她雖出面道歉卻被批評沒誠意。如今9個月過去，有網友發現她陷入抄襲爭議的歌曲竟在KTV中上架繼續獲利，讓不少網友都氣炸。

小娟日前在選秀節目中，發表自創競演曲《SUN》，卻被網友發現副歌旋律疑似抄襲男團ATEEZ《WAVE》，她事後雖出面表示「就算有一點點相似也該道歉」卻被網友批評「沒有誠意」，但在網路上討論一段時間後便不了了之，眾人也以為小娟會因此付出應有的代價。但近日南韓知名論壇「theqoo」上，卻出現一則以「(G)I-DLE小娟抄襲事件近況」為標題的貼文，內容提到《SUN》已於12月10日上架到KTV歌曲庫中，作詞、作曲標記著小娟的名字，似乎完全不受輿論的影響，讓網友相當震驚引發討論。

不少網友更想起日前小娟在MAMA頒獎典禮上，演唱的Diss Rap「MAMA，你今年要給我什麼獎呢，今年的最夯是我們，你知道我們是誰吧，刻意創造出來的獎，我拒絕接收」等，讓不少人認為相當諷刺，甚至指責她沒資格唱這種歌詞批評別人。紛紛留言表示「原作者應該真的很無言」、「有夠不要臉」、「好好對應的話也不至於鬧成這樣」、「認了抄襲還繼續收版權費？」、「傻眼，我還以為都處理好了」再度引發熱議。

事實上，會爆發抄襲事件，主要是因為在音源網站上的歌曲製作人名單中，原曲突然出現ATEEZ《WAVE》作曲者Eden-ary的名字，讓所屬版權的KQ娛樂不滿發文：「該公司事前並沒有跟我方作曲團隊Eden-ary商議過。」因此爆發爭議，後來(G)I-DLE公司聲明回應「沒和作曲家的所屬公司協議就先修改了製作人名單，再次說聲抱歉，以後絕對不會出現一樣的事情，謝謝。」沒多久Eden-ary就被移除在作曲欄中，但該曲卻掛上小娟名字，也因此被不少人認定為抄襲。

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