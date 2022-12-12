高雄市政府青年局舉辦「職對你有港覺」活動已經來到了第二屆，今年與高雄市12所高中職、大專院校共14科系合辦大港青年職涯發展暨產業導航，並邀請高雄在地企業合作，協助學員了解產業趨勢，10日在高雄市立美術館結合草地野餐進行心得分享競賽，透過討論彼此未來職涯的想法並內化成為自我成長的養分，相當有意義。

青年局副局長顏己喨期許青年有所收穫成長。(高雄市青年局提供)

藉由輕鬆有趣的心得分享鼓勵青年學子自我探索。(高雄市青年局提供)

青年局副局長顏己喨表示，青年局相當重視學生職涯發展，自高中職開始即向下紮根，協助青年及早做好就業規劃，另外，本次活動有別於傳統心得分享模式，透過野餐與完成關卡、蒐集徽章的方式，鼓勵青年在輕鬆自在的氛圍中相互認識、拓展人際關係、交流參與計畫中所見所聞並展現學習成果，協助青年學子自我探索並建立更明確的職涯目標。

這次「職對你有港覺2.0」心得分享競賽分為高中職組與大專院校組，計有41位學員報名，高中職組冠軍文山高中李同學表示：「計畫的課程與參訪內容非常豐富，很高興能將所學轉化並分享給大家！」大專院校組冠軍高雄科技大學張同學認為，這次草地野餐交流會認識許多有相同志願的學員，透過創意有趣的闖關活動促進青年學子間彼此交流。

青年局進一步指出，今年與超過40家高雄企業合作，協助600位高雄學子進行職涯探索，並透過企業參訪減低學生對於職場的認知落差，藉由產、官、學三方的合作，讓青年學子對於將來就業求職有更清晰的輪廓，並且加強同學與高雄這片土地的連結與認同，增加畢業後在地就業之意願，對於個人及高雄地方的發展，都有不小的助益。