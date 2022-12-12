AJ GRIFFIN AT THE BUZZER IN OVERTIME FOR THE WIN



AGAIN pic.twitter.com/zDy02jm2yL — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2022

比賽時間還剩0.5秒還能做什麼，就讓老鷹前鋒A.J.葛瑞芬告訴你！葛瑞芬12日在延長賽僅剩0.5秒，在空中接到隊友傑倫強生的邊線發球，直接轉身拋投放進絕殺兩分球，幫助老鷹不可思議以123比122氣走公牛，總算中止最近3連敗頹勢，公牛則是2連勝喊卡。

其實這場比賽裁判哨音始終對於地主老鷹很不「友善」，先是正規賽僅剩0.4秒，裁判把公牛前鋒德瑞克瓊斯送上罰球線，但他兩罰中1，把比賽帶入延長，然後延長賽最後0.5秒，裁判又把公牛前鋒迪羅薩送上罰球線3罰俱中，讓公牛反以122比121超前。

沒想到老鷹連喊兩次暫停布置過後，傑倫強生直接把球高拋到禁區附近，讓葛瑞芬接到球後轉身投進絕殺兩分球，也讓全場亞特蘭大球迷情緒沸騰，這不是這名今年第16順位選來的菜鳥首次絕殺對手，他在11月20日也曾面對暴龍放進絕殺球。

致勝功臣葛瑞芬最後攻下17分，但老鷹得分最高的是替補前鋒波達諾維奇的28分，崔楊雖拿19分、14助攻，他卻交出投18中5的離譜手感，杭特16分，卡培拉15分、14籃板；公牛以迪羅薩34分、13籃板及8助攻表現較佳，拉文21分。