國防部今指出，迄6時止，偵獲共機8架次(其中進入西南空域1架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部提供的航跡圖，進入西南空域的共機為1架運-8反潛機(Y-8ASW)。