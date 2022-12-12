國防部：偵獲8共機 4共艦活動台海周遭 10:582022/12/12 中時 邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部今指出，迄6時止，偵獲共機8架次(其中進入西南空域1架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今指出，迄6時止，偵獲共機8架次(其中進入西南空域1架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 根據國防部提供的航跡圖，進入西南空域的共機為1架運-8反潛機(Y-8ASW)。 三軍實戰化 將領、幕僚全要打靶 國民黨金門縣黨部邀書法名家揮毫 12／18免費春聯大放送 肝基會年度癌篩、腹超活動 藝人李芳雯現身分享保肝經驗 #國防部 #共機 #國軍運用任務機 #共艦 #Y-8ASW 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消費冷 雙12電商活動靜悄悄 04:102022/12/12 全球財經 《熱門族群》遊戲股11月營收：智冠年增24％、橘子年減17％ 07:482022/12/12 財經 大葉高島屋 推聖誕檔期活動 04:102022/12/12 投資理財 研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成 14:392022/12/11 國際 打開新竹再登場 聚焦客家文化 04:102022/12/11 地方新聞 華友聯贊助NSO國家交響樂團表演 住戶和偏鄉童有福了 21:062022/12/10 財經 鶯歌嘉年華 陶好市集熱鬧登場 04:102022/12/11 生活新聞 慶祝菲國耶誕節 南洋風慶典在桃園 17:032022/12/11 生活 TENDAYS周年慶活動 登場 04:102022/12/10 產業．科技 桃園橫山書藝館 耶誕節前夜間開館 04:102022/12/10 地方新聞 HAPPY GO號召減塑 送點數 04:102022/12/11 時尚消費 鴻薇酸怡農 應找國防部補課 04:102022/12/11 政治要聞 新北巨星演唱會爆人潮 570名警力投入維安交通 21:522022/12/10 社會 高山茶都 翁章梁時尚茶服走秀 04:102022/12/11 地方新聞 俄國防部與哈薩克將加強並擴大軍事部門合作領域 12:182022/12/10 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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