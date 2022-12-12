Joanna與洪笙傑物理治療師和童醫院醫療團隊合影。(童醫院提供)

Joanna的感謝卡片，強調她會永遠記得台灣人的善良和樂於助人。(童醫院提供)

來自荷蘭的Joanna，先生是風電廠工程師，今年隨著先生到台灣，二月份在走路時跌倒造成右邊肩膀與手臂異常疼痛，送到童綜合醫院就醫。經骨科醫師陳聖祺檢查後，確認Joanna的右肩膀肱骨近端粉碎性骨折，安排進行復位內固定手術，全程都由具有外語能力的醫、護及專員指引協助下，住院5天即返家休養。

童醫院指出，Joanna術後三周開始進行復健治療，因她不會中文需要使用英文溝通，安排由復健技術科團隊，主要由洪笙傑物理治療師協助，接受定期一周2-3次的復健療程；包含熱敷、電療、雷射、徒手治療與運動，長期復健治療九個月，肩膀手臂的活動度幾乎恢復如昔日般可自由活動。

Joanna因丈夫在台灣的工作結束要回荷蘭，11／30特別贈送蛋糕給所有照顧並且鼓勵她的醫護與治療師等人，還送上她特地找人幫忙翻譯寫出的卡片，表達出這段日子以來的感謝與感動。

童醫院表示，Joanna在卡片上說，今年二月在街上跌倒並造成手臂骨折，到童綜合醫院完成手術並得到妥善的照顧及協助，感受到大家的溫暖，雖然復健治療過程痛苦，但讓手臂運作能迅速恢復，謝謝大家的幫忙，也特別感謝Edison(洪笙傑治療師) ，我要回荷蘭了，我會永遠記得台灣人的善良和樂於助人。

童綜合醫院復健治療部洪笙傑物理治療師表示，因為Joanna的右手肱骨近端粉碎性骨折，雖然手術非常順利成功，但為了避免關節攣縮與僵硬，並且改善肢體腫脹狀況，所以協助設計按步就班的物理復健治療療程。

洪笙傑強調，很多民眾知道骨折手術後應該靜養休息，怕亂動會導致患部的復原，但卻忽略術後復健的重要性，往往等到患部癒合復原後，反而出現肌肉無力的情況；呼籲民眾若接受骨折手術後，應依循配合醫師治療，並早期進行復建，讓患部早日恢復正常功能。