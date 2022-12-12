氣動元件雙雄亞德客-KY及氣立11月及前11月營收增減不同調，對第四季至明年營運看法也大相逕庭。亞德客11月及前11月營收均創同期新高，預期第四季至明年營運正向發展。氣立客戶以電子產業居多，11月營收月增、年減，第四季至明年上半年營運保守看待。

大陸疫情封控、全球高通膨導致半導體、自動化等產業投資興建新廠或擴充產能，轉趨保守、加上消費性電子需求放緩，氣動元件市場需求盛況不再。不過亞德客下半年以來，單日接單金額持續優於前一月同期，11月及前11月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均改寫同期新高。

氣立11月合併營收1.34億元，年減15.02％，改寫同期第三高；前11月合併營收16.75億元，年減11.40％，創同期次高。氣立主管表示，目前消費性電子產業，還處於庫存調整階段，整體需求仍屬產業淡季，氣立11月營收月成長13％，只是短期急單需求，第四季營運不會比第三季提升。

氣立瞄準大陸持續推動多項財政及建設方案，目前著重建置5G基礎建設、人工智慧及互聯等數位發展。氣立指出，大陸數位項目的建置，對自動化設備需求也會增加，可望迎來一波的氣動元件出貨動能。氣立現階段保守看待明年上半年度營運，明年度營運是否好轉，要看明年第二季中景氣是否回升。

亞德客表示，部份客戶因全球通膨問題嚴重及地緣政治因素，投資趨於保守，影響下階段產能擴充計畫。亞德客預期，客戶放緩拉貨，只是短期現象，需求只是遞延到未來幾個月或幾季，不會不見。如果不考慮大陸鬆綁防疫清零政策初期確診人數大增的話，防疫鬆綁對氣動元件市場需求是正向，尤其亞德客11月接單大於出貨，第四季接單及出貨可望優於第三季、去年同期，第四季至明年營運正向看待。