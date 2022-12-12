麗清（3346）自結11月合併營收7.23億元，年增20.37％，創單月歷史新高。累計前11月合併營收57.15億元、年增14.78％，亦創同期新高。

麗清表示，受惠終端新車款，包括電動車凱迪拉克－銳歌，在對岸市場銷售表現良好，加上因應美國車廠客戶頭燈控制器產品訂單需求，擴增桃園廠新產能於11月投入生產，以及打入美國特斯拉兩款電動車的LED尾燈產品已步入每月固定交貨的挹注，帶動11月營收創高。