47歲好萊塢影星莎莉賽隆（Charlize Theron）擁有凍齡的美貌與精湛的演技，曾憑電影《女魔頭》拿下奧斯卡影后。擁有兩個寶貝女兒的她最近向外媒透露，自己被女兒們嫌棄拍形象照沒穿衣服，她則逗趣反嗆：「不然妳將來的大學學費怎麼來的？」

女星莎莉賽隆在近日接受《The Hollywood reporter》的專訪，被問到女兒們是否清楚她的工作，她表示：「她們應該是知道我在工作，但沒辦法100%肯定我在做什麼。」，甚至有次被6歲的小女兒August虧說：「天啊，媽媽，感覺妳找不到工作了。」

她還分享一段母女鬥嘴的有趣對話，當時她與10歲的大女兒Jackson正穿越機場，Jackson碰巧看到她幫Dior拍攝的廣告照，上身一絲不掛，看來性感又迷人，但卻被女兒無情吐槽:「喔，天啊媽媽，妳根本沒穿上衣，有夠尷尬，妳好歹穿個上衣遮一下吧！」，莎莉賽隆也機智回應：「傻眼，我是這樣賺妳將來的大學學費。」不過她也坦承，其實自己跟每位偉大的母親一樣，想在孩子心中留下美好的印象。