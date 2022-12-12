劉姓男子因愛吃泡芙，也在網路被泡芙賣家詐騙而露餡遭警方循線逮捕，警方並在其冰箱內起獲滿滿的泡芙。（新竹市警第二分局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市1名劉姓男子專門在網路做起3方詐騙的不法勾當，先於網路佯稱銷售LV等名牌包包，再要求被害人匯款至不知情的第3方網拍主的帳戶，待拿到原本應交予原購者的LV包後立即轉賣得利，以此大做買空賣空的不法勾當，最後是因其愛吃泡芙，竟也被泡芙賣家詐騙而讓警方循線逮捕。

新竹市警察局第二分局近日破獲一起假網拍3方詐騙案，被害人稱於網路購買LV包包，惟匯款後對方即失去聯繫，也苦等不到包包，始知遭詐騙。

市警二分局立即組成專案小組追查發現，涉嫌網路賣包又消失無蹤的劉姓嫌疑人是於臉書申請假帳號，在網路上佯稱販賣包包、手機等高單價商品詐騙，並同時向網路其他賣家購買食品、名牌包、遊戲點數等。

劉嫌先詐騙被害人匯款至第3方網路賣家的帳戶，以買空賣空方式無償獲取商品及遊戲點數再轉賣牟利，經清查已有30餘人受害，遭詐金額約新台幣70萬元。

專案小組發現劉嫌個性狡滑，目前已因詐欺案遭通緝中，被通緝期間仍持續犯案，不斷變換網路身分及住處，以短租套房方式躲避追緝，行蹤難以掌握。

不過，百密一疏，警方於其網路發文發現，劉嫌似乎特別鍾愛「泡芙」零食，甚至其也曾因購買泡芙遭詐騙，依其發文顯示，他對於自己竟被人詐騙也是氣的牙癢癢，還對外貼文酸說，「泡芙而已，也只有3000元，這有什麼好詐騙的」，還「好心」提醒天下房東，若有房東要租屋給這位女子最好小心一點！讓辦案員警啼笑皆非。

專案小組經鎖定其喜好及作案模式後，趁其再次向某知名泡芙店家網購時，循線發現劉嫌租屋處，立即前往逮人，警方在入內搜索時，還當場在其冰箱內發現冰滿整個冰箱的泡芙，全案詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

新竹市警察局第二分局也提出呼籲，此為典型假網拍3方詐騙，消費者網路購物下單前務必多加查證，可多觀看賣方評價，選擇可信度高或有實體店面的賣家交易，以免遭詐騙。