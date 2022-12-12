台北市長當選人蔣萬安今日發布首波小內閣人事，秘書長延攬現任新北市政府財政局長李泰興出任，副秘書長則由內政部參事、前新北市政府都市更新處長張溫德接任，被視為雙北合作起手式。蔣萬安團會發言人鄭世維說，在選舉期間，蔣萬安就有跟新北市長侯友宜講，雙北未來市政工作都要密切合作。

鄭世維今天上午受訪時說明，蔣萬安小內閣團隊秉持4大重點，包括雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手，10位人選最重要在都發局長王玉芬，是首位台北市發局長女性首長。

對於這次名單遭質疑沒新意，鄭世維指出，最主要是專業品格、用人唯才、適才適所，最重要他們都有相當豐富的資歷，能夠馬上市政接軌、上手。

蔣萬安與侯友宜借將，被視為雙北合作的起手式，鄭世維說，在選舉期間，蔣萬安就有跟侯友宜講，雙北未來市政工作都要密切合作。

外界分析，此次人選著重都更專業，鄭說，蔣萬安在選舉期間提出都市更新的政見，相信都更會是蔣萬安上任後的施政重點，而蔣萬安先前喊出成立都更局、青發局，鄭表示，都在規畫中。

另外，傳出鄭世維將接任台北農產運銷公司總經理，他回應，謝謝媒體對他的關愛，他個人還沒有獲得徵詢，未來如有確定會與各位報告，現在就是把交接、發言工作做好。

至於立委林奕華將出任副市長一事，鄭世維低調表示，今天公布第一波人事共有10位，未來還會在適當時機公布接下來的人選，林奕華是競選總幹事，也是交接小組窗口，現在她就是把既有交接工作做好，其他相關人事，蔣萬安還在持續徵詢中。

而下一波人事公布時機，鄭世維僅稱，確定了會再對外界說明，當然會在就職前公布。