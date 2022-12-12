總統蔡英文已許久未在公開行程時接受媒體提問，單方面把自己想說的話講完就閃人。媒體人黃揚明透露，除了專訪外，蔡英文上次接受媒體訪問是2020年12月12日，至今剛好已2周年，並透露當初那場記者會上，蔡被問了有關《中天新聞台》換照的問題。

黃揚明今（12）日在臉書表示，蔡英文最近一次接受現場採訪媒體公開聯合提問，是2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」，雖然此後並非沒再開記者會，但卻都不讓現場媒體記者們提問。

「就這樣，2周年了，還會持續多久？我們只能繼續看下去！」黃揚明指出，在當初該場活動的記者會後，蔡英文接受現場媒體提問，除了當時各界關注的《中天新聞台》換照案外，還有前總統馬英九批評政府作為讓言論自由倒退40年、她與行政院長蘇貞昌的互動、在野立委提案凍結外交國防預算、萊豬議題及駐日代表謝長廷返國是否提及福島食品開放議題。

《中天新聞台》2020年申請換發執照時，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，同年12月11日深夜，旺旺集團董事長蔡衍明與中天新聞員工們一同倒數，並在隔天轉戰網路繼續為民喉舌。昨日中天被關台屆滿2年，蔡衍明在臉書感謝所有同仁的信念與堅持，並強調旺中媒體集團會持續追蹤報導所有不公不義，為新聞自由嚴格把關。