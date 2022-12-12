半導體及自動化設備廠京鼎(3413)2022年業內外皆美，前三季賺逾2股本、提前創年度新高，11月營收亦連4月創高，公司預期第四季營收可望再創新高，帶動全年營運攀峰。展望後市，雖然半導體產業步入修正期，但公司預期明年營運可望持穩向上、力拚成長再創高。

京鼎過去承接美系大客戶化學氣相沉積（CVD）製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，近年進一步跨入物理氣相沉積（PVD）、原子層沉積（ALD）設備模組代工及備品。受惠市場需求成長、美系客戶擴大委外訂單，顯著增添營運成長動能。

京鼎2022年第三季營運業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利7.87億元，季增達33.14％、年增達83.69％，每股盈餘（EPS）8.21元，連3季創高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利19.02億元、年增達68.58％，每股盈餘20.41元，已提前改寫年度新高。

京鼎表示，第三季合併營收創40.55億元新高，季增達26.85％、年增達27.45％。其中，占96％的製造服務業務38.8億元，季增25.6％、年增達26.7％，占4％的自主開發業務1.75億元，季增達61.9％、年增達48.3％。

京鼎11月自結合併營收14.45億元，月增2.01％、年增達29.76％，連4月改寫新高。累計前11月合併營收135.25億元、年增達22.27％，已超越去年全年的122.46億元、提前改寫年度新高。公司預期第四季營收將續揚再創高，帶動全年營運攀峰，營收維持雙位數成長。

京鼎透過旗下承鼎精密斥資24億元打造台灣竹南二廠，於10月落成、明年首季投產，未來將提供半導體關鍵零組件備品耗材生產與表面處理量能，同時作為次系統模組組裝測試的生產用地，預期可提高備品耗材毛利率、並提升供應鏈韌性，預估將創造逾30億產值。

展望後市，京鼎表示，雖然受美國出口禁令及記憶體產業支出大減影響，全球主要半導體設備商預期明年產業支出將減緩，但在AI、5G、高速運算（HPC）及電動車（EV）等需求推動下、終端產品半導體含量續增、製程設備複雜度提升下，中長期需求仍持續向上。

京鼎指出，雖然消費性產品需求減緩，但車用、工業需求仍穩健。終端需求疲弱使記憶體廠延後擴產，但代工及邏輯製程廠商為追求技術領先，先進製程投資仍維持原有計畫，配合新產品滲透率逐步提升及新廠投產挹注，預期明年營運持穩向上、力拚成長再創高。