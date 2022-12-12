一名男網友表示，為更換浴室洗臉盆水管把臉盆腳柱拆掉，但他沒有把腳柱裝回，而是拿家中壓克力顏料把水管塗成綠色，再黏上超級瑪利歐公仔，水管瞬間成了超級瑪利歐遊戲闖關場景，他將照片PO上網，令許多網友驚豔，「太強大了！請收下我的膝蓋」。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，昨下午把浴室洗臉盆腳柱拆掉，更換新的水管，他怕日後還有維修需要，沒有把腳柱裝回，但水管直接外露讓他看不習慣，靈機一動拿壓克力顏料塗鴨。

原PO的塗鴉令網友狂讚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從原PO上傳的4張照片來看，原本不鏽鋼的水管被塗成綠色，水管銜接處則是用磚紅色顏料塗滿，再用黑色顏料勾勒出磚頭，下方再黏「超級瑪利歐」人物公仔及蘑菇，原本單調的水管瞬間成了遊戲闖關場景。

圖文讓千名網友狂讚，「好有創意」、「好強大的爸爸」、「太強大了」、「太厲害了！請收下我的膝蓋」、「再貼幾個金幣就更像了」、「會不會最後整間廁所鋪藍白瓷磚，全部場景弄起來」、「人才是你」。但也有人提醒原PO把臉盆腳柱裝回，「為了安全，還是把腳柱裝回吧」。