在現代社會中，許多觀念也隨著時間越來越開放，結婚已不是人生必須完成的事，也不想早早被婚姻束縛住，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、處女座、牡羊座對於自己的感情始終堅定立場，也不大聽別人意見，心中自有打算，即使被催婚也絲毫不畏懼。

▍水瓶座

水瓶座不喜歡被框架束縛，也很怕碰到囉哩叭唆的人，對於感情很有主見的他們，不希望別人來干涉、操心，就算被關切，古靈精怪的他們也有各種說辭躲過別人的催婚。

▍處女座

處女座看待婚姻，一直比較實際，對於想過怎樣的生活，想找怎樣的人，心中自有打算，不大聽別人意見，如被催婚，不是不理會，就是會嗆對方管太多，說自己現在過的很好。

▍牡羊座

牡羊座的自我意識強，很有主見，不管家人親戚怎麼說，不理就是不理，如果被逼到了，還會發脾氣，很不喜歡被人管的牡羊座，早讓旁人認知到少惹、少逼他們比較好，自然不怕有人來催婚。