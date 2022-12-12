台南學甲88槍重大槍擊案，因涉嫌開槍的嫌犯孔祥志已逃亡，專案小組近日拘提涉嫌開車接應的李姓男子到案，經台南地檢署複訊後，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，李男也成為此案第一位被羈押的犯嫌。

南檢與台南市政府警察局專案小組連日來抽絲剝繭，鎖定涉嫌開槍的孔祥志後，因孔男已逃亡，經專案小組拘提未獲後，南檢已於12月6日發布通緝。

不過，同一天，專案小組還拘提另名涉嫌開車接應的共犯李男到案，經檢方複訊後，認定涉嫌違反槍砲彈藥刀械制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，7日晚間向法院聲請羈押禁見，法院也於8日下午裁定收押禁見。

台南市政府警察局長方仰寧指出，此案經分析後，共有指揮、執行、幫助等3個層級，目前均已掌握釐清，檢方也已針對2名負責執行的犯嫌洪政軍、孔祥志發布查緝專刊，接下來將將根據監控的證據，針對幫助、指揮的犯嫌展開下一步行動。