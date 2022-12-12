我國參加在哥倫比亞舉行的2022年「第19屆國際國中科學奧林匹亞競賽，今天凌晨傳來捷報，在40個國家（地區）、203名參賽學生中，共獲得2金4銀，成績國際排名為第4名（以學生競賽總成績計算）。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，其中2020年因為疫情停辦，在參加的18次比賽中，共有11次得到團體第1名、5次第2名、1次第4名及1次第5名。

今年我國選派6名學生，在台師大理學院教師團隊培訓後，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、蔡志申教授、黃璧祈講師等人組成教練團，於11月30日帶領學生前往哥倫比亞參賽，當地12月11日下午（台灣時間12月12日凌晨)舉行閉幕暨頒獎典禮。

我國獲得2金4銀，2位金牌獲獎者，分別為台北市私立復興實驗中學國中部學生許庭誠、桃園市立大成國中王冠宇，4位銀牌獲獎者分別為台中一中盧仁胤、彰化縣私立精誠高中涂凱泰、嘉義高中學生何承祐、高雄市立龍華國中學生林峻丞。

獲得金牌的許庭誠表示，科奧讓他對科學有一番全新的見解，科學除了要從不同書籍中汲取知識外，更需要探究生活周遭的事物，並不忘提出問題。當他能夠對自己提出的問題深入探究時，彷彿又對這個世界有了更進一步的了解。

另一位金牌得主王冠宇說，在國小的時候，爸媽覺得他對科學方面表現比較好，所以買一些國中的自然課本給他看，同理，在國中的時候有買高中的課本給他看，他覺得科學這種東西很有意思，在國際賽拿到金牌，期許自己未來對社會可以有貢獻。

在成績揭曉後，教育部長潘文忠立即送出祝賀，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。而根據規定，獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部20萬元、10萬元與5萬元獎學金。