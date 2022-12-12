美國商務部10月初宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，更試圖說服兩大晶片製造國日本和荷蘭共同對中國進行制裁，不過Sony技術長北野宏明受訪時表示，美國不太可能遏制中國發展人工智慧（AI）、超級電腦，分析晶片禁令僅能造成短暫衝擊。

北野宏明接受《金融時報》採訪時說，中國取得晶片的能力可能受到美國制裁「短暫衝擊」，但中國在未來完全有可能擴大在AI領域的全球影響力。他強調，中國發展AI的驅動力在於資料庫非常龐大，不確定美國的出口管制措施會產生何種長期影響。

除了北野宏明，NEC執行長森田隆之也懷疑美國制裁的長期有效性，雖然美中晶片鬥爭，可能讓中國的科技發展慢下來，但他認為整體趨勢不會改變，「中國在科技領域的競爭力不可能被忽視，長期下來將成為一股強大力量。」

值得注意的是，美國仍持續拉攏盟國圍堵中國半導體產業。日本共同社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9日和日本經濟產業大臣西村康稔舉行電話會談，雷蒙多提出美日在中國戰略上既是盟友，希望日本響應美國對中國出口半導體的管制措施。另一方面，持續和美國討論相關晶片限制事宜的荷蘭，傳出最快可能在2023年1月達成協議，進而頒布措施。