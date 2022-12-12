高雄市長陳其邁在首任屆滿前夕，應邀請率高市府行政暨國際處、海洋局團隊出訪日本，高市府團隊將拜會東京都知事小池百合子、與日華議員懇談會的國會議員交流並參訪豐洲市場，盼促進日台友好互動與拓展產業等領域實質合作，也吸取前鎮漁港改建建議。

高市府指出，東京都是世界大都市之一，人口數超過1400萬，陳其邁預計12日下午拜會小池百合子，交換後疫情時代的城市治理意見，並請益智慧城市、節能減碳、豐州市場遷建等重要市政推動經驗。隨後陳其邁也將與日華議員懇談會的國會議員交流，期待雙方透過各項議題意見交換，增進台日友好關係。

陳其邁也將於13日參訪豐洲市場，陳其邁表示，高雄前鎮漁港營運迄今已逾50年，現在是最重要的漁港及遠洋漁船基地，但前鎮魚市場設施老舊、人車動線不佳，且衛生條件不符現有規範，所以希望借鏡豐洲市場模式改建，經多方討論後決議拆除並新建為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心一樓魚市場部分，將參考日本豐洲市場人車分流、魚體不落地、衛生安全等模式，以確保食品安全，並提升物流運輸效率，強化加工包裝設施，提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝需求，除了達到符合現代衛生條件，也為取得HACCP認證目標邁進。

高市府指出，考量環境保育，前鎮漁港多功能水產品運銷中心將規畫設置太陽能光電板與草皮、空中走廊，可供遊客觀看海景與夕陽。預計將於2024年4月完工，希望透過借鏡豐洲市場成功案例，讓前鎮漁市場煥然一新，成為新興觀光景點。

高市府海洋局表示，輸入日本的超低溫生魚片，有4成來自高雄。此外，市府也積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續視消費者需求擴增供貨。

隨著疫情解封國門開放，高市府也將於2023年3月率農民團體與型農等相關團體參加2023東京食品展，推廣鳳梨酥、茶葉、果乾凍乾，冷凍截切蔬菜、水果等高雄農特產，大力將商業及農漁物產推廣至國際市場，促進台灣日本農業產經交流。