英國一個商業組織周一表示，由於原物料價格上升，借貸成本上漲，以及消費者需求下滑，英國製造業產出在今年減少4.4%之後，預計明年會再萎縮3.2%。

「對於明年乃至更長時期的前景，完全沒有什麼好說的」，Make UK執行長Stephen Phipson說：「目前是非常艱難的時期，即使是最好、最成功的公司，也將面臨極限考驗」。

Make UK很歡迎英國政府最近的180億英鎊能源帳單補貼，但Make UK警告說，很快就會需要更多補貼。政府的能源帳單補貼方案將在明年三月底到期結束。

Phipson說：「更大的問題在於，英國可能像夢遊般地只成長很少，或是根本沒有成長，變成是一種常態。政府需要緊急地與工業界合作，以實施長期的工業戰略」。

該機構表示，希望政府能暫時放鬆移民管制，降低房產稅，並對培訓和投資給予更多的稅收優惠。

Make UK預計明年英國整體經濟將萎縮0.9%，表現將優於英國政府預算責任辦公室上個月預測的1.4%萎縮。