台灣2022年代表字票選結果公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選年度代表字。民眾黨團認為，這凸顯出內政和民生漸進式惡化，國家形同溫水煮青蛙，於今(12)日召開記者會，呼籲政府遵守財政紀律，把有限的資源花在刀口上，朝野速審112年度中央政府總預算案，為疲弱的民生經濟點火帶動內需。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、台北市議員當選人林珍羽今於立院召開記者會，賴香伶表示，物價年初、年終、年尾都漲一波，11月消費者物價指數年增2.35％，連續16個月漲幅超過2％的通膨警戒線，實質經常性薪資卻年0.07％，通膨不僅吃掉薪水漲幅，還降低民眾可支配所得。

賴香伶也批評，行政院穩定物價小組最後一次公開會議紀錄是8月時，且當時會議1小時內草草結束，從行政院到各部會首長都無依出席，全部找次長或主秘代理，簡直是敷衍了事。

賴香伶直言，如今中國大陸再度對我國漁產品下手，我國農漁產品外銷一再受阻，政院不能總是被動接收資訊，針對高度依賴單一國家出口的現況，應事先做好準備，編預算要求全國吃漁產並不是萬靈丹。

張其祿表示，蔡政府2016年上任以來，台灣貧富差距持續擴大到6.15倍，判斷年所得分配公平程度的指標「吉尼係數」也來到0.341，雙雙創下9年來新高，青年更加買不起房，再加上少子女化、通貨膨脹等多重結構性危機，人民生活水平無法改善，整個國家民生走向漸進式的惡化。

張其祿表示，從海基會《兩岸經貿月刊》可以看見陸方2021年4月就公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，今年1月1日生效，蔡政府卻長達半年毫無作為，直到中國海關總署主動來信，食藥署才倉促辦理7場說明會，導致部分廠商註冊資訊不完整，遭暫停進口，政府官員怠惰、落於被動，導致農漁、食品產業屢次受害，處理方式若只有大撒幣，受害的將是全體民眾

民眾黨團表示，蔡英文總統在敗選後才看見經濟問題，提出「穩定民生物價、加強照顧弱勢、確保經濟穩定」三點指示，行政院也大夢初醒，宣示力推中央政府總預算案，點火帶動內需，但只聞樓梯響、不見實質作為，面對農漁、食品產業遭禁輸中國，政府必須拿出符合財政紀律且更有力的對策，才能避免產業鏈和民生經濟遭受重創。