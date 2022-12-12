碳纖維複合材料大廠拓凱實業拓凱今年營運未受中美貿易戰、大陸封城及俄烏戰爭太多影響，受高階自行車、安全帽及球拍三大運動休閒類產品增長，航空產業需求增溫的激勵，前11月合併營收首度破百億元，飆史上新高。

拓凱11月合併營收10.39億元，年增幅15.32％，不單改寫同期新高，也創單月第三高；前11月合併營收100.53億元，年成長28.18％，超越去年度營收86.92億元，飆史上新高。

拓凱表示，11月營收成長主因是高階自行車、安全帽及球拍三大運動休閒類產品，以及航空產業對飛機座椅需求增加。

拓凱日前法說會預告，拓凱訂單超過產能，自行車碳纖維輪圈、前叉及車架等零組件營收占比45％～50％，在台灣、大陸廈門及越南平陽三地設廠且持續擴充產能，越南廠第三季小量生產，明年產量放大量，目標是自行車碳纖維前叉及車架年產能提升20％，未來3～4年，中長期自行車車架及前叉年產能提升40％～50％。中科后里新廠預計2023年竣工，2024年下半年投產高階自行車碳纖維複合材料輪圈及次組裝。