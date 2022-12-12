副總統賴清德12月8日宣布參選民進黨主席，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是快狠準一步到位，一舉清理戰場，讓泛英派措手不及。但是權力大戲不會就這樣結束，接下來的重點應該是「國王人馬反撲」。

游盈隆以「海龍王辭水」這句台灣俚語形容賴宣布參選黨主席之後的黨內看似平靜無波的情勢，意思是「反常」或「不可能」。為什麼？他說，因為海龍王掌管水的世界，水越多越好，多多益善，沒有水不要說當不成海龍王，連命都沒有。

游盈隆透露，他日前與正綠民進黨傳統支持者聚會，各階層都有。其中大家感興趣的問題之一是，賴清德宣布參選黨主席後，蔡英文總統下午透過府發言人表達「祝福」之意，但後續還會有什麼反應？「這無疑是一個很有深度、很有sense的提問」。

他當下的答覆是「這至少還需觀察72小時」，引起現場哄堂大笑，他說，因為海龍王辭水，很反常，也不可能。果然，行政院長蘇貞昌9日受訪表示「賴清德此舉有利有弊」，言簡意賅，寓意深遠。12月10日駐日代表謝長廷則說「現在看賴是2024總統熱門人選，但未來還是會有挑戰，沒有挑戰反而危險」。

游盈隆認為，蘇謝都是民進黨內重量級人物，劍仙之流，話中有話，直指問題核心，不像其他一些過氣大老盡講一些討好今上的廢話。

他說，真正內行的人都清楚，賴宣布參選黨主席是關鍵的一步，適當的形容是「將軍抽車」，講白一點就是，將今上一軍，抽鄭文燦這一支車，快狠準一步到位，一舉清理戰場，讓泛英派措手不及，啞巴吃黃蓮，有苦說不出。「天下武功，唯快不破」，賴副總統這一招做了最佳的詮釋。

但是權力大戲不會就這樣結束，游盈隆指出，因為「海龍王辭水」是反常，是不可能的。昔日宋太祖趙匡胤有言：「臥榻之側，豈容他人鼾睡！」，接下來的重點應該是「國王人馬反撲」，否則一切都太卡通，太違反人性了。