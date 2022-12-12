壽山動物園將於12月16日起試營運，期間採人流管控，要先預購門票才能順利入園，園方將在14日上午10時開啟售票服務。同為台灣動物園暨水族館協會會員的頑皮世界野生動物園，基於提升動物福祉及血緣分散的理念，將萌度爆表的水豚君，透過物種交流的方式，來到壽山動物園大家庭，園方更在新建的山形屋及觀察廊以動物新朋友水豚命名，在保育員悉心照料下，來自頑皮世界野生動物園的5隻水豚完成檢疫且適應情況良好，已經準備好與大小朋友見面。

遊客可用不同視野觀察水豚(高雄市觀光局提供)

水豚與遊客在觀察廊相遇(高雄市觀光局提供)

為了迎接來自頑皮世界野生動物園的水豚君，「新動物園運動」特別新建的2座山形屋，其中一座就命名為「水豚山屋」，提供大小朋友一窺動物房間的機會，如果在山屋沒看到水豚，可從空橋俯視找尋水豚身影，在山屋側邊的觀察廊也可能近距離巧遇正在泡湯的水豚君。此外，有驢子界柯基矮萌之稱的迷你驢，性格溫馴，喜好群居，這群來自彰化的動物新朋友也在山形屋旁的友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養共生。

來自彰化的迷你驢在更寬廣的空間生活(高雄市觀光局提供)

壽山動物園與頑皮世界野生動物園，雙方進行密切的資訊互動及互訪溝通，促成物種保育交流合作的機會，首波來到壽山動物園的可愛生力軍「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」等5隻水豚，別看水豚呆呆憨憨的模樣，其實牠們是很容易緊張、受到驚嚇的動物，因此接近牠們時也得放慢腳步才不會驚嚇到牠們。保育員也透露在照養期間觀察到的小細節，最容易緊張的水豚胡迪抵抗不了美食的誘惑，翠絲相對冷靜不過對陌生人與環境還是有戒心；水豚爸爸最親近人也最貪吃，願意讓保育員觸碰撫摸，看到保育員也會主動靠近看看是不是身上有好吃的食物，而阿姨與媽媽能接受保育員靠近，但若試圖觸碰牠們則會轉頭離開，相當有個性。

壽山動物園將在12月14日上午10時開啟預購服務，請民眾先至官網線上預約訂票系統(http://kh-zoo.kcg.gov.tw) 完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園，與來自頑皮世界野生動物園的水豚君和其他動物朋友們相會。另為提供多元購票管道，在7-11 ibon及KKday 平台也可以預購壽山動物園全票及半票，更多購票資訊可至ibon(https://reurl.cc/06moOo) 或KKday官網(https://www.kkday.com/zh-tw)查詢。