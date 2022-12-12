捷運汐東線至今還沒下文，地方焦慮，新北市長侯友宜今表示，捷運建立絕對是中央、地方一起合作，他跟交通部長王國材常常聯絡，碰到障礙就趕快排除，目前溝通無礙，小細節還要調整步伐，才會讓事情非常順利。

侯友宜認為，北、北、基、桃是共同生活圈，每個捷運路廊都是要通力合作，介面上有哪些問題，一起共同面對挑戰。新北除汐東線，未來會不會有汐民線、基隆捷運，還有最近核定可行性的深坑輕軌，及年底要完成的安坑輕軌與明年的三鶯線，在在都要都要跟各縣市合作並與中央一起努力，通力合作才會讓國家更好。