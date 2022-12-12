泰森福瑞(左)在2015年爆冷擊敗傳奇拳王克利奇柯。（美聯社資料照）

WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）一向是英超曼聯的足球迷，他前陣子受訪時提到葡萄牙名將C.羅納多（Cristiano Ronaldo），泰森福瑞表示不管37歲的C羅自認身體狀況多麼好，他必須要認清自己的定位，不能自以為還站在世界頂峰。

泰森福瑞告訴《talkSPORT》說：「你們看看C羅，他37歲了，他有最棒的醫生與物理治療師，他的生活就像是奇普林蛋糕（Mr Kipling）裡面的雞蛋一樣。但即使如此，C羅的狀態也在下滑，像他那樣呵護自己身體的人，終究逃不過歲月的影響。」

綽號「吉普賽之王」的泰森福瑞談到自己在拳擊生涯最重要的一勝，他在2015年打敗烏克蘭傳奇拳王克利奇柯（Wladimir Klitschko），克利奇柯長矛一般的刺拳幾乎天下無敵，他那年38歲。泰森福瑞說：「外界嚴重看衰我，認為我會被痛扁一頓，大家相信稱霸11年的統一拳王不會被擊敗。不管你們承不承認，那場比賽年齡確實佔了很大因素。」

C羅很長一段時間是史上最好的足球員之一，本屆世足的C羅已經明顯力不從心，只踢進1顆罰球，5次嘗試帶球過人全部失敗，宛如在生涯暮年的職業拳王。泰森福瑞強調：「歲月不等人，不管你的生活方式是如何，就算你滴酒不沾，從不在硬地上跑步，或者身分多麼顯赫，它終究會追上你的。」

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