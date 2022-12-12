戶外機能服大廠光隆(8916)上周五外資結束連9買，轉買為賣，今早股價重挫逾半根停板，跌破季線。展望明年，光隆成衣部門將有4至5個新客戶加入，估計可帶來1000萬美元的新訂單挹注，加上進入冬天，以及歐美耶誕消費季，有助戶外機能服巿場需求加溫，預期可帶動客戶追加訂單的空間，保守估計明年仍可有基本雙位數的營收成長；而家紡與羽絨原料部門，則以穩定獲利為優先。

光隆11月營收，僅成衣部門持續有10%的成長，羽絨原料和家紡兩部門由於年底季節性拉貨變緩，加上去年因越南封控遞延出貨而拉高基期，營收7.54億元，為今年首次出現負成長，月減17%，年減10.6%，累計前11月營收為98.15億元，年增33%。

成衣部門今年以來，營收維持雙位數的成長速度，產能一直呈現滿載吃緊，光隆已在今年將自有產線由61條擴增至67條，同時因應未來成長所需，光隆也積極在印尼開拓全球第2產區，目前與合資對象的洽商已接近尾聲，投資案將送交近期的董事會審議，新產能估計有6至10條，最快得於明年第4季投產。

今年第4季，在成衣部門仍具有雙位數年增成長的支撐下，得與去年同期營收相當，成衣占比有望比前三季再上一層樓，估計可達60%，對於第4季利潤率的提升，將甚有助益，本業獲利有機會續創同期新高。