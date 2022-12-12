連鎖醫材通路業者杏一(4175)11月營收年成長3.65%，今年年底前新拓展3座商場，將為明年營運再添新動能，今日股價一度衝上77.2元，隨後漲幅縮減至2.5%左右。

截至目前為止，杏一兩岸商場總計26座，營運模式以租金收入為主，其中，台灣醫院型商場共有18座，4座則是經營學校商場。義大商場和屏榮商場均於今年11月正式對外營運，持續積極進行招商，而北市聯合醫院陽明院區剛得標，正在裝修中。

展望未來，杏一商場規劃將版圖擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200~400坪，採複合式經營，並且將採過去與知名品牌異業結盟模式，希冀藉由杏一門市不同性質零售通絡，或主題餐廳等強強聯手效應，共同創造新商機。

全國醫院住院病人自12月10日起有條件開放探病，隨著醫院逐漸鬆綁，杏一作為醫院診療與居家照護的橋樑，在醫院型與社區型的門市以及醫院型商場發展將帶來積極正面的效益，挹注11月營收為5.59億元，年增率成長3.65%；前11月營收為64.97億元，較去年同期成長10.39%。