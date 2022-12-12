葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽的旅程，於8強賽畫下句點，第5度參加世足的球星C羅（Cristiano Ronaldo）一路哭著回休息室的畫面也讓球迷印象深刻，賽後C羅透過臉書寫下心情，表示自己為國奮鬥的初衷從未改變，至於下一步及其他事情，就交給時間去說明。

37歲的C羅足球生涯有過許多精彩成績，拿過5次金球獎，這次再度於世界盃足球賽披上國家隊球衣，也想證明自己仍有能力為國家隊扮演改變戰況的那個男人，可惜事與願違，葡萄牙還是提前淘汰、無緣爭冠。

C羅表示，一直以來這麼多的說法、撰寫及臆測，但他為葡萄牙國家隊奉獻的心從沒改變，「為葡萄牙贏得世界盃冠軍是我生涯中最遠大的夢想，我總是那個會為了大家的每一球奮戰的人，我也絕對不會背棄我的隊友、我的國家。」

C羅是第一位在5屆世界盃足球賽有進球紀錄的球員，由於他的年紀在運動員來說算大，但卡達世足之前，他一直沒說這是不是他在世足舞台的「最後一舞」，並且已經放眼2024歐洲足球錦標賽。

C羅也寫道，難過的是，世足奪冠的夢想在8強賽結束了，他也不想再多說什麼，留下模糊不清的話語，「謝謝葡萄牙，謝謝卡達，夢想在持續時是很美的，但現在，我們就讓時間成為良師，讓所有人得出自己的結論。」