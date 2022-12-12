台科大設計系所學生邱士軒因家中阿嬤口腔癌術後無法進食，而坊間鼻胃管缺點甚多，他因此設計一組友善餵食流程的灌食器套件「NGTF」，獲得「2022台灣國際學生創意設計大賽」產品設計類金獎，獎金25萬元。

邱士軒指出，由於許多術後病人無法正常進食，需要裝設鼻胃管，大約每2小時就要灌食液狀營養品，通過鼻腔，直達胃部，一天需要7-8次。而每次的過程需要先倒水、再倒營養品、最後再倒一次水，雙手還需控制流速，對老人家非常不便。

邱士軒的設計作品「NGTF」(NasoGastric Tube Feeder)是一組友善餵食流程的灌食器套件，包含快拆的鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝的營養素與水及抽液器。

「NGTF」的鋁箔包裝可快速安裝於灌食架上進行灌食，減輕家屬與醫護在灌食時，手部高舉和需雙手操控的負擔。可收合與自行組裝並灌食的設計，讓病患能方便攜帶，減少外出的不便，而營養品的流速更可使用轉環來調整。

邱士軒解釋，因為目前「NGTF」還只是個設計作品，雖是經過不停優化的成果，但仍有許多商品化的限制，包括可能售價過高、屬於二級侵入性醫療器材核准較困難等等。還在念碩一的他，已開設工作室，希望在課業之外，提前吸取社會經驗。