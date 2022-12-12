高雄前鎮漁港今日驚傳落海意外！港警獲報正全面搜索當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前鎮漁港今日驚傳落海意外！港警獲報正全面搜索當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前鎮漁港驚傳有人落海失蹤！今日上午10時許，有民眾發現69歲漁船船員鐘姓男子落海失蹤，向港務警察報警求助。港務警察獲報前往落海點前鎮區漁港南一路39號搜索，目前雖海面風浪較小，但仍未見人影，港警及海巡正全力搜索當中。