高雄前鎮漁港船員落海失蹤 警全力搜索中 11:232022/12/12 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄前鎮漁港今日驚傳落海意外！港警獲報正全面搜索當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前鎮漁港今日驚傳落海意外！港警獲報正全面搜索當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） 高雄前鎮漁港今日驚傳落海意外！港警獲報正全面搜索當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） 高雄前鎮漁港驚傳有人落海失蹤！今日上午10時許，有民眾發現69歲漁船船員鐘姓男子落海失蹤，向港務警察報警求助。港務警察獲報前往落海點前鎮區漁港南一路39號搜索，目前雖海面風浪較小，但仍未見人影，港警及海巡正全力搜索當中。 高雄又爆槍擊案！林園民宅遭轟6槍 警已鎖定嫌犯 高雄科工館、海科館將結締姐妹館 品觀點│2023高雄跨年雙面舞台揭秘 史無前例前後都是搖滾區 #落海失蹤 #前鎮漁港 #高雄 #港務警察 #港南一路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北、高雄預售房價 天花板隱現 04:102022/12/11 財經要聞 看見改變攝影展 顱顏患者秀出自信 11:402022/12/12 生活 跨年主視覺出爐！高雄史無前例「跨2次嗨2次」 14:252022/12/10 生活 高雄招手團客 客製化無人機表演 04:102022/12/09 地方新聞 靈堂畫像突詭異狂抖！殯儀館員工看監視器畫面愣了「門都上鎖」 13:512022/12/10 社會 2023高雄跨年演唱會 史無前例雙面舞台 04:102022/12/12 地方新聞 高雄彌陀虱目魚文化節 熱鬧開幕 04:102022/12/11 地方新聞 「寒流級」冷空氣這天襲台 下周2段式降溫 恐跌破10度 21:092022/12/10 生活 高雄精準運科有感 莊智淵分享自身體驗 04:102022/12/11 地方新聞 品觀點│高雄十傑攜手企業家與善心人士 全面安裝鼓山高中體育館空調 17:392022/12/11 寶島 影城戰國時代 南高雄3公里開5家 04:102022/12/09 地方新聞 高雄輕軌又車禍！小黃遭攔腰猛撞卡路中 急叫拖車支援 14:252022/12/11 社會 陳其邁首任屆滿前訪日 借鏡豐洲市場經驗改建前鎮漁港 11:102022/12/12 寶島 電動車、充電樁成新挑戰 高雄打火弟兄演練＋新配備因應 16:592022/12/09 社會 轉念帶來新生 蔣勳《龍仔尾．貓》新書講座 21:502022/12/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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