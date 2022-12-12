許多人因工作忙碌而憋尿，泌尿科醫師呼籲，憋尿有害健康，若「越來越憋不住」可能與4個原因有關，包括急慢性泌尿道或膀胱發炎、老化、壓力以及天氣冷。在老化原因中，男性還會隨年紀增長，伴隨攝護腺肥大問題，還多了一項急尿困擾。此外，長期憋尿會造成泌尿道感染、膀胱過動、腎結石等問題，民眾千萬不可輕忽。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目中指出，急性期的泌尿道、膀胱發炎，因會產生灼熱感，導致膀胱變得非常敏感，導致尿意憋不住；若發炎情況頻繁進而轉為慢性發炎，膀胱功將會受到影響。

再者為老化，正常人膀胱至少可裝到300c.c.尿量才會傳遞感覺給大腦，提醒人該上廁所，若發現每次排尿量都小於200c.c.意味著膀胱儲存空間有問題，可能已有老化現象。此外，男性隨著年紀增加，伴隨攝護腺肥大問題，會有急尿的感覺。

壓力也會讓尿意憋不住，考場上很多考生一直想跑廁所，「因為情緒會影響膀胱感知功能。」

最後，則是氣溫影響，邱鴻傑表示，天氣冷膀胱的確會產生些不自主的收縮或敏感度提升，未達300c.c.尿量就會傳遞錯誤訊號給大腦，提醒人該上廁所了，再加上低溫透過皮膚蒸發的體液變少，所以會藉由解尿排出，致使你更想尿尿。

泌尿科醫師顧芳瑜也曾於臉書專頁中表示，憋尿會造成泌尿道感染；膀胱過動症，可能因此不停跑廁所；膀胱纖維化，以後會尿不出來；以及疼痛程度堪比生小孩的結石。他提醒一旦有尿意趕快起身上廁所，才是保養泌尿道最好方法。