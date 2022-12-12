潭子分駐所員警蔡易霖幫忙找回負氣的9歲男童，並將男童帶回他母親的身邊。(警方提供)

9歲男童負氣離開沾滿鬼針草 暖警新手爸稻田裡尋回

台中市大雅區一名35歲的沈姓媽媽，駕駛自小客車載著一名未滿1歲幼童及一名9歲孩童，行經東寶國小前，因小孩頑皮遭母親責罵，母親脫口說出：「不乖就自己下車！」，該9歲孩童竟負氣下車離開，沈姓媽媽因必須看顧車上未滿1歲幼童，無法自行前往找尋孩童，只好報警請警方協尋。

大雅警分局潭子分駐所巡邏警員蔡易霖、蔡婉儀，於10日中午1時許接獲民眾報案到達現場，近日喜獲麟兒的新手爸爸警員蔡易霖父愛爆發，與警員蔡婉儀秉持同理心積極四處搜尋以及尋訪路人，終於在附近的稻田裡尋獲一名身上沾滿俗稱「鬼針草」的孩童。

警方指出，該名孩童向警表示，因為被母親責罵才會負氣離開，蔡易霖一邊耐心傾聽，一邊開導孩童父母親的用心良苦，同時將孩童帶回母親身邊；孩童母親見孩子由員警牽著小手安全回到自己身邊，對警方感恩萬千，不斷感謝警方熱心協助。

潭子分駐所長張崑泰表示，天下父母心，為人父母對於兒女的愛毋庸質疑，惟於教育孩子時，建議以理性溝通、愛的教育，切勿衝動行事、意氣用事，以避免憾事發生。