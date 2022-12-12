俄羅斯入侵烏克蘭戰事已邁入第10個月；烏克蘭總統澤倫斯基今天分別與美國總統拜登、法國總統馬克宏和土耳其總統艾爾段會談，透過外交尋求衝突解決的態勢出現增加。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間的錄影談話表示一直在與夥伴通力合作，並說他預期在一系列有助平息俄烏戰事國際奔走後，下週可望有「重要成果」。

自從俄國2月底揮軍烏克蘭以來，澤倫斯基與拜登、馬克宏、艾爾段已有多次對談，但在一天之內分與這3位領袖連串會談的情況卻不平常。

澤倫斯基說他就美國提供烏克蘭「空前的國防和財政」協助向拜登致謝，並和對方討論提供烏克蘭有效防空系統來保護民眾。

更稍早前澤倫斯基表示，他與馬克宏就「國防、能源、經濟、外交」進行一個多小時「非常有意義」的對話，也與艾爾段「非常具體地」討論有關確保烏克蘭糧食出口。

艾爾段辦公室表示，艾爾段今天另與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，呼籲盡快結束衝突。

蒲亭上週表示，莫斯科對西方幾乎完全失去信任，會讓烏克蘭問題的解決變得更加困難，他並警告戰爭將拖延很久。

目前看不出莫斯科有意放棄2月底侵烏已來奪取的土地，稱在9月時的公投已將4個俄佔區「永久併入」俄國；基輔方面則仍堅持，只要沒收復全部失土，就不會與俄國和談。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111212