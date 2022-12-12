民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷建主張，卻遭到同黨立委楊曜以擔憂離島居民權益、國防安全受影響為由反對。吳怡農12日強調，松山機場必須在不影響當前航班運行、不犧牲服務品質前提下遷建，他樂見選戰回歸公共政策討論。

針對楊曜反對主張，吳怡農今在拜會中山區行仁里長陳德賢前受訪表示，這是非常好的意見，松山機場遷建一定會在航班不縮減、服務品質不犧牲的狀況下執行。松山機場晚間11時至早上6時禁止航班起降，若在桃園機場第3跑道2030年完工後遷建，既可護當前航班，更能提升服務品質。

他表示，樂見選舉回到公共政策討論，歡迎各界提出自身關心問題，讓團隊一一討論、解決。

媒體追問，楊曜提出松山遷建反對意見，是否代表黨內開第一槍？吳怡農回應，大家實在有太多聯想，公共政策不分顏色、黨派，更不分派系，提出想法是好事。

至於國民黨立委費鴻泰稱，美國在台協會（AIT）反對松山機場遷建，他表示，公共政策必須符合最大公共利益，松山機場在桃園機場第3跑道完工後遷建，符合最多國人公共利益。若對手針對自己的5項主張有意見，拜託提出具建設性討論與批評。