警方表示，薛女的自小客車疑似煞車失靈，在完全沒有煞車的情況下衝撞進入民宅，所幸當時屋內並沒有人，薛女與車上的女兒均無受傷，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警方說，現場對薛女實施酒測酒測值為0.00mg／l，而其衝撞的民宅為空屋無人居住，所幸沒有波及到無辜民眾，薛女表示因煞車失靈無法減速，但詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣彰化市公園路11日傍晚傳出車禍意外，薛姓女駕駛自小客車衝撞民宅，巨大聲響嚇得附近鄰居都跑出來查看，警方表示，薛女的自小客車疑似煞車失靈，在完全沒有煞車的情況下衝撞進入民宅，所幸當時屋內並沒有人，薛女與車上的女兒均無受傷，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

從路口監視器來看，薛女從公園路1段237巷往公園路一段方向行駛，在紅燈且沒有煞車的情況下，快速通過該路口，隨即衝撞進入民宅，原以為是搶快對路不熟，導致意外發生，但駕駛薛女下車表示，是因為煞車失靈，才會發生意外。

警方表示，11日下午接近6點左右獲報抵達現場，駕駛薛女自公園路1段237巷往公園路一段方向行駛時，行經下坡路段不慎車輛撞進路口公園路一段的民宅，車上包括駕駛薛女、薛女的女兒等意識清醒沒有受傷，不過因受到驚嚇，仍送到彰基醫院進行檢查。

警方說，現場對薛女實施酒測酒測值為0.00mg／l，而其衝撞的民宅為空屋無人居住，所幸沒有波及到無辜民眾，薛女表示因煞車失靈無法減速，但詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。