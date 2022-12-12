防疫鬆綁，洞見有些企業今年的尾牙仍以「部門聚餐」為主要型態，王品集團旗下24個品牌餐廳，從11月起就陸續接到企業的尾牙訂位，12月和明年元月目前也有七成以上的聚餐訂位。看好小桌化、精緻化聚餐需求，旗下「莆田」餐廳推出聖誕造型功夫菜吸睛，穿著藍、白色系打卡，還可獲得白葡萄氣泡飲1杯。「陶板屋」以「歲末陶心感謝祭」回饋顧客，消費10客套餐即可享套餐價88折。「嚮辣和牛麻辣鍋」則以「肉肉聖誕樹」為用餐增加亮點。

後疫情時代企業尾牙、聚餐需求質變，在新加坡已蟬聯6年米其林一星的中餐廳「莆田」，在台搶攻精緻化聚餐需求，品牌理念「大聚小聚，隨時都可以聚。」將人氣名菜改造為「聖誕萌寵松鼠魚」、「聖誕花圈脆皮雞」與「雪花紛飛麥片蝦」，高水準口味搭配可愛造型，歡聚時光更加精采。

打造輕奢體驗，自12月12日起至2023年1月8日期間，「莆田」店內主打「藍白聖誕風」，藍白裝飾彷彿置身異國，拍照打卡情調十足。只要穿著藍、白色系，到門店打卡標記「莆田藍色聖誕派對」，即贈白葡萄酒氣泡飲1杯。（詳情依門店辦法為準）

後疫情時代「同桌不共食」的單人套餐形式，也成為企業尾牙、謝師宴、年末聚餐另一好選擇。「陶板屋 和風創作料理」是台灣消費者心中家庭聚餐、朋友聚會的首選，抓準商機，推出「歲末陶心感謝祭」，2023年1月19日前，平日到店消費滿10客（含）以上套餐，即現享套餐價88折。（詳情依門店辦法為準）

陶板屋再加碼，2023年1月31日前，到店消費金額滿888元，還可憑發票登錄抽獎，有機會獲得「套餐買一送一」、蘋果第3代AirPods（價值5,590元），最大獎為價值高達3萬元的陶板屋純金牌。「嚮辣和牛麻辣鍋」於12月15日至12月25日期間，只要2人同行內用即加菜「肉肉聖誕樹」，節慶效果滿滿。外帶也有驚喜，12月19日至2023年1月2日期間，外帶鍋底即贈「安格斯雪花牛」或「活菌梅花豬」，無論到餐廳或在家聚餐，都能有滿足體驗。

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