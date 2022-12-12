台北101打造兔年送禮大器作品，與朱銘雕塑大師聯手合作。（台北101提供）

台北101今年首度推出頂級新年禮盒，重磅邀請雕塑藝術大師—朱銘操刀，結合台北101紀念酒，鉅獻限量僅1000組的「瑞兔招福」紀念酒禮盒，售價單組1萬8800元。

台北101表示，此回特別與朱銘大師合作，雙方溝通長達一年，以朱銘其作品「十二生肖—兔」四分之一等比例縮小的文鎮，用不鏽鋼材質打造，結合台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，僅限量推出1000組，值得國內外藏家珍藏。

該款已被台灣白酒行家，視為最具投資價值的台北101紀念酒，源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱，味道醇厚、甘甜回香。瓶身並以台北101建築意象所設計，窯燒過程繁複困難，成功率僅一成，亦是工藝傑作，搭配朱銘大師的瑞兔，內涵、酒瓶與文鎮的三位組合，是足以代表台灣的送禮選擇，也創下台北101歷年價格最高的紀念酒禮盒。

台北101總經理朱麗文表示，2006年台北101開賣紀念酒以來，今年是第一次聯名，就找上頂級的朱銘大師，明年也持續透過聯名、與藝術家合作的策略，創造更多的商品價值。詳情可洽：https://bit.ly/3XYrYyq

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