力拚支付衝共銷！兆豐金(2886)旗下兆豐銀董事會通過，明年(112年)元月起將全面整合銀行內部各項支付業務，整併成「信用卡暨支付處」，未來不分信用卡、金融卡或帳戶，舉凡能提供民眾綁定使用的支付工具，都將透過該處進行資源整合、統一整併推行。兆豐銀行董事長張兆順也表示，支付整合已是趨勢，尤其兆豐信用卡已突破百萬卡規模，再加上金融卡與帳戶也可綁定於各類行動支付的態勢下，未來兆豐勢必需要擴充支付生態圈的應用範圍，以提升客戶黏著度及滿意度。

為慶祝全台首家公股行庫比照民營銀行也將支付業務提升為處級單位，兆豐銀行現在也特別推出「台灣Pay」最高22%超值回饋同慶，只要進行支付消費，不論綁的是信用卡、金融卡或是帳戶，除基本2%回饋外，指定通路還能加碼獲得20%到10%不等的回饋，包括生活工場、台灣聯通、思薇爾及尚亨運動用品可享20%折扣，其他像是萬波及有情門等也有10%回饋，總計最高可達22%優惠，倘若再搭配指定信用卡，如兆豐BT21卡行動支付再享最高5%回饋，等於優惠一舉就能衝到27%，相當驚人。

此外，對於甫搶下的國民旅遊卡發行權，兆豐銀行同樣挹注龐大資源推廣台灣Pay優惠，直接提供持卡人最高7%現金回饋，且無須另外登錄，包括超商超市、百貨、交通、旅遊、餐廳及商圈市集等超過24萬家特約商店等超多場域皆可使用，甚至透過台灣Pay綁定兆豐國旅卡繳納綜所稅、牌照稅、地價稅及房屋稅，每稅種不限金額還可獲得最高100元回饋，四種稅別一年就可賺400元，對納稅人來說不無小補，相當值得卡友多多利用。