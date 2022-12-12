透過線上教學與行政作業已是學校日常，新北市教育局投入2.4億建置校園網路基礎建設，攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業者，1年內已完成全市310校2G光纖網路佈建，校內頻寬提升至10G，預計明年將完成裝設無線網路基地台1萬8000台讓學生學習不卡卡。新北市長侯友宜今與來自都市、偏鄉學生連線測試，不管是都市還是偏鄉網路一樣快。

侯友宜表示，新北「生生用平板」計畫的平板數量高達11萬2000台，「網路」是每一間智慧校園最基礎、也是最重要的工程。

藉由「新北市校園網路全面升級計畫」，結合在地的有線電視業者，全面升級校園網路頻寬至2G，讓小型學校可同時1000台平板、中大型學校2000台平板上網順暢，優化數位學習成效。

業者表示，以往有線電視業者，在網路層面服務的對象大多為個別戶，此次與新北市建置2G光纖校網，不僅都市學校的網路快速，山區或是沿海的學校也同樣享有高速網路，弭平城鄉數位落差，且符合SDGs「數位平權」精神。

學生數逾3000人的秀朗國小校長曾秀珠說明，過去老師在課堂上不免要處理網路卡頓或互相干擾的問題，透過這個全市性的專案讓學校內部及對外的網路都能暢通無阻，老師將更有動力透過數位教學持續提升學生學習成效，以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，

教育局長張明文指出，未來新北市學校「教學」與「行政」正逐步走向「數位轉型」，而高速網路是不可或缺的必要條件，明年將完成全市交換器4000台，無線網路基地台1萬8000台，規模為全國最大，期待未來透過更多產官學合作的機會，讓新北孩子學習與世界同步。