苦苓先前指控某位知名女作家找代筆，引起網友熱議紛紛猜測是吳淡如，而吳淡如也出面澄清，雙方你來我往不斷發文，怎料苦苓稍早發文宣佈「到此為止」，吳淡如也立刻發文疑似回應他。

知名作家李昂昨（11）日在臉書上發文緩頰，文中更大讚吳淡如，而苦苓也疑似再度發文暗酸「拍謝李昂姐：應該是我們去借住的時候每天煮兩餐，水電費用得太多了，才讓『不夠社會化』的妳得到那麼詭異的讚美，（後來不知好歹再去借，人家説已經改做民宿了⋯）」疑似話中有話。

對此，吳淡如在今（12）日也發出兩點澄清，首先「李昂沒有說他，去住過我京都家的朋友，還有我的很多友人。不要對號入座」，接著提到課程的事情「『對不起我錯了』是詐騙集團偽造，也當成我的。真是完全不問是非，把詐騙集團的話都當成我的，只想栽贓。難道幫我代筆就是詐騙集團？」最後，她也向大家道歉「這是我們文壇對社會的最爛示範」。

吳淡如發文沒多久，苦苓突然在臉書上宣佈「有人體諒生病的人，也有人理解死要錢裝好心的人，就到此為止吧！」似乎打算休戰，而幾分鐘後，吳淡如在臉書上寫下：「人生是個修道場，遠方敗犬吠叫如斯生活依然平靜如昔，這就是鍛鍊」，心情似乎不太受近日風波影響，而她也在貼文底下留言「大家說的都對，我只是覺得有人這樣一直牽扯別人影射下去，把我所有的朋友都扯上了，我怕對不起朋友才會說話」。