Youtuber理科太太(陳映彤)日前將自身100小時諮商過程，化為課程分享販售，引起專業心理師一面倒反彈，質疑理科太太沒證照，遊走法律灰色地帶，對此，從心理系畢業的魚丁系吉他手家凱，11日也發表看法，他將諮商過程比喻為「談戀愛選對象」，直說「治癒自己是不會有捷徑的」。

家凱11日在粉專發文表示，他從政大心理系畢業後，先到光智青少年心理衛生中心實習，後來曾任職台大睡眠中心睡眠技師、陽明腦科學研究所肄業，也持續在諮商當中，家凱並說如果身邊有人需要諮商建議，他的唯一做法是「請他們找尋專業諮商師、治療師，這個過程很像談戀愛選對象，你需要親身體驗，才會知道自己需要什麼幫助，治癒自己是不會有捷徑的」。

貼文曝光後，網友也紛紛認同他的看法，留言寫下：「真的！！別人的經驗不能套用在所有人身上，請去找專業有執照的人」、「不會買了心靈雞湯的書，看完之後就知道如何從負面情緒走出來」、「治癒之路上的覺察和體悟，真的要自己走」、「謝謝你也發揮自己的影響力，替心理諮商守護那條容易被誤解的線」。