唇腭裂患者戴久雄與他的太太。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

舞蹈老師郭晉榕。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

財團法人羅慧夫顱顏基金會12日上午在高雄捷運三多站四號出口舉辦《看見改變》攝影展開幕記者會，唇腭裂患者到場分享成長暖心故事，鼓勵顱顏患者揮別先天缺陷的陰霾，喜歡並成就現在的自己。

羅慧夫顱顏基金會每年舉辦「顱顏青年獎助學金」，表揚在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏青年，支持先天顱顏缺陷患者可以無後顧之憂進行表現自我。基金會邀請10位在不同領域表現優異的顱顏患者展現自我，身分有聽奧選手、疊杯冠軍、醫師、刑警、歌手、跆拳道選手、芭蕾舞老師等，在天王天后御用攝影師周墨攝影鏡頭下，將先天顱顏缺陷患者美麗的樣貌全紀錄，透過展覽方式呈現於台北捷運忠孝復興站藝文廊和高雄捷運三多站四號出口，期盼為台灣社會帶來感動的力量。

高雄美髮店主理人戴久雄國中時在基金會的支持下，自己獨自搭飛機北上動手術，但後來因為父母離異，中斷了唇腭裂治療療程。尚未成熟的心智加上沒能繼續修復的面容，戴久雄築起心牆。直到遇見了溫暖陽光的妻子，引導他走出黑暗，並接受高雄長庚醫院整形外科主治醫師賴瑞斌操刀、完成正顎及鼻整形手術，終於找回自信，也成為長期為基金會募資的重要支持者。

患有唇腭裂的舞蹈老師郭晉榕小時候曾對自己的五官感到自卑，直到幼兒園時踏入了舞蹈的世界，才漸漸學會欣賞自己獨特的美。對她來說，唇腭裂像是陪伴她度過每一刻的朋友，特別是經歷取肋骨移植的手術後，每次優雅的旋轉或輕盈的跳躍時，身體動刀的部位總是會有感的提醒她，要珍惜自己的獨特。對郭晉榕來說，唇腭裂不僅豐富了她的生命，也陪伴她成長為溫柔而堅定的人。

本次展覽特別攜手百萬網紅志祺七七團隊推出線上心理測驗網站及線上展覽，讓年輕族群除了透過手機測出是屬於哪顆閃亮星星，也能在網上了解10位參展顱顏患者的故事，線上展覽網址為https://change.nncf.org/expo。