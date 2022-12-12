新竹市光復高中資訊科3年級學生梁啓聖（左二），參加111學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，榮獲全國金手獎第3名佳績。（陳育賢攝）

新竹市光復高中資訊科3年級學生梁啓聖，參加111學年度全國中等學校技藝競賽工業類電腦修護，在全國63所學校優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國金手獎第3名佳績，是桃竹苗電腦修護唯一金手獎，資訊科已連續兩年榮獲此獎。

光復高中指出，全國技藝競賽電腦修護工職類，競賽內容為學科及術科兩站。學科涵蓋學生所學3年各科專業科目、專業英文。

術科第1站競賽內容包含電腦主機拆卸及組裝，網路線及光纖線製作，Windows Server 及Linux Fedora2大作業系統安裝與各項服務主機設定。術科第2站競賽內容包含電腦介面卡設計與製作、VＢ程式及Arduino微電腦程式撰寫，電腦以VＢ程式控制及監控介面卡上執行Arduino微電腦程式之功能與狀態。

校方指出，今年大會還特別新增加入藍芽雙向通訊傳輸，完成馬達轉速控制與紅綠燈控制應用等術科實作考題，讓今年的競賽考試題目難度與應用性更為增加。

整體競賽涵蓋電腦硬體組裝、電腦網路架設、作業系統安裝及設定、電路板設計與製作、VB、Arduino微電腦程式撰寫，對於參賽指導老師與學生，需整合各項專業知識與技能，以面對多變的試題。

光復表示，梁啓聖國中畢業後依照自己的興趣與家人的支持選擇光復高中資訊科就讀，入學後從頭開始學起，隨跟著學校安排的課程規畫，學習電腦修護、電腦程式設計、電子電路設計製作等相關知識與技巧，在選手培訓過程中除了學校的課程與訓練之外，經歷今年5月因疫情停課不停學，與訓練團隊老師展開遠距教學與訓練工作。

暑假更是努力跟隨指導老師群學習與練習各類考題，開學繼續犧牲假日休息時間留校自主練習，展現選手參賽的韌性精神。

梁啓聖在訓練過程中除了在校實體練習與討論，在家中也透過社群軟體與指導老師群及學長亙動交換訊息。遇到困難，透過書籍、網路努力尋找解決方案，再實際測試驗證，經實驗測試將研究結果融入到競賽的實作中，隨時都能提問討論，尋找解決方案，遇瓶頸時也積極尋求突破方法，這股拚勁令人感動。