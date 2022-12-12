位於三重新北大都會公園的樂活農園，即將在明年1月4日開放耕位抽籤登記；為了讓新北市民在都市叢林裡也能有舒活身心的園地，新北市政府高灘地工程管理處規劃了農園空間，想體驗農作樂趣、喜歡河濱開闊的水岸風景的新北市民眾，千萬別錯過這次的的報名機會。

112年度樂活農園受理報名期間，自2023年1月4日至1月16日截止，為期10天，並於2月17日辦理公開抽籤作業；報名相關訊息及文件、表單，均公告於高灘處官網（樂活農園-最新公告區）及農園現場公布欄，歡迎有興趣加入的市民朋友把握時間報名，可以來體驗耕作自給自足的樂趣。

有位住在新莊的農友劉姓耕戶表示，很幸運能在上次的登記抽籤中抽到耕位，讓自己在退休後的生活能體驗農耕種田，除了活動身體，還能接觸自然綠地，而且辛苦耕種後的收成，很有成就感，同時也認識許多同好農友，為生活帶來樂趣。

高灘處代理處長張修銘表示，這次的樂活農園契約耕作期限，自112年4月1日到114年3月31日，耕位數共有359格，採公開登記抽籤方式。每格耕位耕種面積為50平方公尺(約15坪)，耕作範圍內，可以種植很多種農作物。只要您是設籍在新北市的民眾而且滿18歲以上，並詳閱報名資訊，且準備好所需的資料後，皆可以在期限內登記報名。