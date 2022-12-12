本名周立銘的嘻哈音樂人「麻吉弟弟」，今年7月間被爆料精神恍惚，疑似侵犯假髮店女店員，讓對方心生恐懼，並PO出監視器畫面，周雖透過索尼音樂公司公開致歉，但女店員報警提告性騷擾及強制猥褻未遂，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，將他不起訴。

現年32歲的周立銘，是美國出生的台灣歌曲作者、DJ和音樂製作人，曾是台灣嘻哈團體Machi中最年輕的成員，並曾為許多知名歌手製作歌曲。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，7月16日下午13時許，有人精神恍惚，走進假髮店用著ABC口音要水喝，女店員走進休息室拿水時，他卻跟著走進來，對她有肢體上的接觸，試圖想侵犯她…所幸她擋了下來，安撫他的情緒，讓他坐在客座位區，等他坐下來後，看他搖頭晃腦的喝水，而後也沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作來侵犯我…」，原PO也附上了監視器畫面，被網友發現這名男子是麻吉弟弟。

對此，周立銘所屬索尼音樂曾表示：「周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡狀況不太好。」並稱「（周立銘）但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」

事後女店員提告，檢察官認為罪嫌不足，不起訴周立銘。