證交所為落實推廣藝術前進台灣各鄉鎮，及落實文化平權，特邀請國立台灣交響樂團，9日於屏東縣立來義高中，首次舉辦公益音樂會，為在地13所國小、國中及高中共近800名師生帶來一連串音樂演出，以音樂療癒後疫情時代的心靈，一起感受音樂的正能量。

證交所一向關注社會公益，長年支持社福團體、經濟弱勢學生及多項體育賽事，現在更為了支持台灣本土藝文表演與激發學生的藝術天賦，特別邀請台灣歷史最悠久的國立台灣交響樂團，由年輕新秀演奏家組成的「台灣青年交響樂團」，於本次公益音樂會擔綱演出，並由獲得多項大獎的知名青年指揮家曾維庸擔任指揮。

此次舉辦「聽見南台灣」公益音樂會，當日除屏東縣來義高中師生，更有周邊的古樓國小、來義國小、望嘉國小、文樂國小、南和國小、潮昇國小、萬安國小、古華國小、萬隆國小、潮州國中、泰武國中、萬巒國中等師生共同參與欣賞此盛會。

音樂會曲目安排亦別具巧思，相當豐富多元，除了經典的交響樂章，更有多首同學們耳熟能詳的民謠歌曲及電影配樂，當熟悉的樂聲響起，同學們紛紛流露出驚喜又難以置信的表情，跟著節奏輕哼打拍子，「原來音樂不是遙不可及，而是可以融入生活的!」

證交所總經理簡立忠致詞時表示，證交所為台灣資本市場重要的平台，平日肩負繁榮資本市場，支持、推展國家產業與經濟發展的責任，並相當重視各級學校的理財與籌資知識的扎根教育。

簡立忠說，此次為支持台灣本土藝文表演及激發學生的藝術天賦，期許現場同學，不論是一般生或是音樂班學生，以往是否接觸過交響樂，在聆聽國際級樂團的專業演出後，喚醒心中的音樂小精靈，藉親近音樂，體會音樂之美，經由藝術的洗禮，開拓視野，充分發揮潛能，提升自我對藝術的熱情和對未來的憧憬。