櫃買中心12日表示，創櫃板再添生力軍，海神水下事業公司（7632）將於12月19日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是電子科技業。

由推薦單位新北市政府出具創新創意意見書，海神公司擁有水下科技產品專業研發團隊，其主要產品為水下推進器，因具水下電池使用技術，且搭載高速動力馬達，可提供消費者水下休閒遊玩之新選項。

海神公司將自12月12日起揭示其籌資資訊，12月19日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。